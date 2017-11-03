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Грызлов назвал неуместным заявление Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс
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    Грызлов назвал неуместным заявление Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс

    21:24  3 Ноября 2017
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    Грызлов назвал неуместным заявление Порошенко о возвращении артиллерии в Донбасс

    Москва, 3 ноября. Постоянный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов назвал неуместными слова президента Украины Петра Порошенко о готовности вернуть артиллерию на линию соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

    «Прежде всего, заявление Петра Порошенко будет воспринято жителями с обеих сторон линии соприкосновения как угроза их безопасности, — сказал Грызлов. — Его слова о готовности вернуть артиллерийские и ракетные системы вооружения не могут не тревожить».

    Грызлов добавил, что заявление украинского лидера особенно неуместно на фоне усилий контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Следует отметить, что тяжелые вооружения были отведены конфликтующими сторонами в Донбассе после достижения соответствующих договоренностей в Минске, чтобы создать зону безопасности протяженностью 30 километров.

    Тем не менее, накануне Петр Порошенко призвал украинских военных быть готовыми к возвращению артиллерии на линию соприкосновения. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #порошенко #артиллерия #грызлов
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