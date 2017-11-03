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ОАЭ выдали России обвиняемую в мошенничестве на 1 миллиард рублей
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    ОАЭ выдали России обвиняемую в мошенничестве на 1 миллиард рублей

    21:24  3 Ноября 2017
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    ОАЭ выдали России обвиняемую в мошенничестве на 1 миллиард рублей

    Москва, 3 ноября. Обвиняемую в мошенничестве на сумму в один миллиард рублей россиянку Светлану Тверскую экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Москву по запросу Генпрокуратуры России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «3 ноября 2017 года, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Тверская будет доставлена в Москву», — говорится в сообщении.

    По данным следствия, Тверская вступила в сговор с неустановленными лицами и передала в столичное управление Росреестра поддельные документы с целью оформления госрегистрации права собственности на ряд нежилых помещений в Москве на улицах Арбат, Кузнецкий мост и Тверская на общую сумму в размере одного миллиарда рублей. Процедура регистрации проходила с 20 января по 28 марта 2014 года.

    В сентябре 2015 года суд заочно арестовал женщину по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ее объявили в международный розыск.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #оаэ #мошенничество
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