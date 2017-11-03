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Ученые обнаружили планетную систему у ближайшей к Солнцу звезды
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    Ученые обнаружили планетную систему у ближайшей к Солнцу звезды

    21:08  3 Ноября 2017
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    Ученые обнаружили планетную систему у ближайшей к Солнцу звезды

    Москва, 3 ноября. Ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра имеет собственную планетную систему, а также гигантское кольцо из пыли и астероидов. Об этом сообщает американский научный журнал Astrophysical Journal Letters со ссылкой на результаты исследований Европейской южной обсерватории.

    «Пыль вокруг Проксимы — очень важная находка. После открытия землеподобной планеты Проксима b это первое свидетельство существования у ближайшей к Солнцу звезды многокомпонентной планетной системы, а не просто одиночной планеты», — заявил один из участников исследования Гиллем Англада.

    Он также добавил, что большая часть пыли сосредоточена в поясе на расстоянии нескольких сотен миллионов километров от Проксимы Центавра. Общая масса пыли в данном поясе составляет примерно одну сотую часть массы Земли. На основе этих данных ученые предположили, что вокруг Проксимы Центавра также имеется другой пояс пыли.

    Автор: Алексей Громов
    #планета #проксима центавра #пояс астероидов
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