Ученые обнаружили планетную систему у ближайшей к Солнцу звезды

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Москва, 3 ноября. Ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра имеет собственную планетную систему, а также гигантское кольцо из пыли и астероидов. Об этом сообщает американский научный журнал Astrophysical Journal Letters со ссылкой на результаты исследований Европейской южной обсерватории.

«Пыль вокруг Проксимы — очень важная находка. После открытия землеподобной планеты Проксима b это первое свидетельство существования у ближайшей к Солнцу звезды многокомпонентной планетной системы, а не просто одиночной планеты», — заявил один из участников исследования Гиллем Англада.

Он также добавил, что большая часть пыли сосредоточена в поясе на расстоянии нескольких сотен миллионов километров от Проксимы Центавра. Общая масса пыли в данном поясе составляет примерно одну сотую часть массы Земли. На основе этих данных ученые предположили, что вокруг Проксимы Центавра также имеется другой пояс пыли.