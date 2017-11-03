Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Геркус вернул «Локомотиву» не только победы, но и доверие болельщиков — Прядкин
Экономика
ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X

    21:18  3 Ноября 2017
    544

    ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X

    Москва, 3 ноября. Федеральная антимонопольная служба намерена проверить ценообразование нового смартфона Apple iPhone X, продажи которого в пятницу стартовали в России.  

    В ведомстве подчеркнули, что поводом для проверки стало обращение одного из покупателей, который пожаловался на одинаковые цены на «яблочную» новинку в магазинах.

    ФАС проверит ценообразование на новый iPhone X

    Отметим, что аналогичные жалобы высказывались россиянами, когда начались продажи предыдущего поколения смартфонов — iPhone 8. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, Apple уже уличали в ценовом сговоре. В марте американскую компанию в России оштрафовали на 1,75 млн рублей.

    iPhone X вызвал необыкновенный ажиотаж в России. Например, в Москве поклонники продукции Apple три дня стояли в очереди, чтобы приобрести долгожданный гаджет. В пятницу у магазина re:Store на Тверской улице в Москве стояла очередь из 500 человек. Самая дешевая версия iPhone X стоит 79,9 тыс. рублей, более продвинутая — 91,9 тыс. рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #apple #фас #цены #проверка #iphone x
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

        19:19   3 Ноября 2017
        273
        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        Канада ввела санкции против 30 российских граждан

        19:07   3 Ноября 2017
        711
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        754
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        369