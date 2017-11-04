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Сирия, 4 ноября. Подразделения САА при помощи ВКС РФ отбили у «Джебхат ан-Нусры»*** часть позиций на северо-востоке Хамы. ВВС Ирака ликвидировали военный конвой ИГ на пути из приграничного города Аль-Каим в САР. Отряды SDF**** и ИГИЛ1 ведут тяжелые бои в районе левого притока Евфрата — реки Хабур, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР отбить у «Джебхат ан-Нусры» ряд ключевых позиций к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под угрозой нападений со стороны проамериканских боевиков, базирующихся на юге провинции Хомс; продолжают ожесточенные бои с «Тахрир аш-Шам» в провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло крупный конвой техники на пути из иракского города Аль-Каим в Сирию в результате бомбардировки ВВС Ирака; наращивает боевую мощь к югу от Меядина в преддверии новой серии атак со стороны армии САР и ВКС РФ.

«Джейш Аль-Ислам»*****: укрепляет позиции на линии разграничения с военнослужащими САА в Восточной Гуте.

Курды: ведут ожесточенные бои с отрядами ИГИЛ в районе реки Хабур на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» укрепляют позиции у линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) в окрестностях населенного пункта Хош Ад-Давахира, расположенного в Восточной Гуте в предместьях Дамаска, передает оппозиционное новостное агентство Qalaat Al Mudiq. По данным источника, радикалы также намерены перебросить в этот район строительные материалы для возведения новых фортификационных сооружений в случае эскалации ситуации. Стоит отметить, тем не менее, что «Армия ислама» сама неоднократно нарушала режим тишины, установленный согласно договоренностям о создании зоны деэскалации в восточных окрестностях столицы, где находится анклав боевиков вооруженной оппозиции.

Военные источники сирийского портала Damascus Now, напротив, связывают действия боевиков по укреплению позиций в Восточной Гуте с возможными новыми провокационными обстрелами опорных пунктов правительственных сил САР. Согласно их данным, под угрозой нападений находятся объекты САА вблизи поселений Хош ад-Давахира, Ан-Нашабия, Ар-Рейхан, а также на окраине района Джобар.

Провинция Хомс

По данным информационного центра Fars News, американские советники завершили военную подготовку нескольких отрядов боевиков, базирующихся у южной границы Сирии недалеко от лагеря Ар-Рукбан. Таким образом, части вооруженных антиправительственных группировок «Джейш Магавир Ат-Таура», «Джейш Усуд Аш-Шаркия» и нескольких других уже готовы к возобновлению военных действий против сирийской армии на юге провинций Хомс и Дамаск. Наиболее вероятными направлениями для атак, по информации источника, являются города Ас-Сухна и Аль-Шула, расположенные на стратегически значимой трассе М-20, связывающей Пальмиру и Дейр-эз-Зор.

Из-за того, что Соединенные Штаты и подконтрольные им вооруженные группировки по-прежнему сохраняют присутствие на юге провинции Хомс, гуманитарная ситуация в этом регионе почти достигла катастрофического уровня, сообщало накануне ливанское информагентство Al Masdar News. Ранее силы проамериканской коалиции уже неоднократно открывали огонь по правительственным войскам и проасадовским шиитским отрядам, едва только приблизившимся к позициям сил США.

Провинция Дейр-эз-Зор

Опасаясь скорого продолжения наступательных действий подразделений войск САР и российских ВКС со стороны Меядина вдоль Евфрата в направлении Абу Кемаля, террористы «Исламского государства»1 наращивают боевую мощь в районе города Аль-Курайя. Как передает новостное агентство DeirEzzor24, в данный момент боевики восстанавливают поврежденное вооружение и технику. Кроме того, главари группировки перебросили к линии фронта дополнительные отряды террористов. Таким образом, в общей сложности в этом районе сейчас могут находиться больше 400 боевиков ИГИЛ, прикрываемых военными пикапами с крупнокалиберными пулеметами.

Портал Al Amaq, подконтрольный «Исламскому государству», утверждает, что отряды группировки продолжают вести ожесточенные бои с солдатами Сирийских демократических сил (SDF) в районе населенного пункта Даман, который расположен на берегу реки Хабур, являющейся восточным притоком Евфрата. Данное поселение все еще контролируется ИГ, но в настоящий момент находится в кольце окружения. Несмотря на это, как утверждает Al Amaq, исламисты продолжают сдерживать натиск, перебрасывая в этот район новые отряды, технику и боеприпасы.

Курдский портал ARA News между тем, напротив, сообщает о серьезном падении уровня боевого духа в рядах террористов ИГИЛ. Согласно данным источника, заметно участились случаи дезертирства боевиков с позиций ИГ на левом побережье Евфрата.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, иракские подразделения «аль-Хашд аль-Шааби» вошли на территорию Сирии и атаковали ИГ в деревне Аль-Хари к югу от города Абу-Кемаль.

По сообщению информационного агентства Deir ez-Zor 24, бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) вошли в осажденный террористами населенный пункт Ас-Сабха к юго-востоку от населенного пункта Хушам и захватили у ИГ несколько построек.

Провинция Хама

Согласно сведениям военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), на северо-востоке провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между подразделениями правительственной армии САР и отрядами террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее при помощи российских военных самолетов сирийские военные смогли отбить часть позиций в этом регионе и в настоящий момент пытаются развить преимущество в боях на данном направлении. Наиболее тяжелые столкновения отмечаются недалеко от поселка Аль-Шакузийя.

Местный источник Hama Media Center, кроме того, сообщает об интенсивных боях между САА и «Джебхат ан-Нусрой»1 близ поселений Абу Ляффи, Аш-Шакусия, Умм Амьял и ряда близлежащих деревень. Отмечается, что благодаря поддержке ВКС РФ сирийские военные смогли отбить несколько ключевых опорных пунктов, однако террористы продолжают упорное сопротивление. Недавние попытки контратаковать, тем не менее, успеха боевикам не принесли — нападения у поселков Ниха и Аль-Мушейрифа были отбиты.

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Reuters, официальные представители Ирана заявили, что САА в скором времени направится в сторону города Ракка.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, трое полицейских были убиты, еще трое ранены в результате атаки террористов ИГ в провинции Салах эд-Дин.

Один человек погиб, еще четверо были ранены в результате взрыва бомбы на юго-западе Багдада, сообщает информационное агентство Iraqi News.

Иракские ВВС в ходе спецоперации ликвидировали крупный военный конвой боевиков «Исламского государства», двигавшийся из города Аль-Каим в сторону сирийской границы. Об этом на своей странице в соцсети Twitter (@TomtheBasedCat) сообщил военный источник. Правительственная армия Ирака в настоящий момент развивает кампанию по освобождению западной провинции Аль-Анбар, граничащей с САР, от террористов ИГ.

Накануне Аль-Каим, до этого являвшийся главным транспортным узлом между позициями ИГИЛ в Сирии и Ираке, был освобожден. В частности, правительственные силы установили контроль над главным пограничным переходом, через который главари осуществляли переброску вооружений и живой силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)