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Сирия: более 110 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дамаск
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    Сирия: более 110 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дамаск

    20:55  3 Ноября 2017
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    Сирия: более 110 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дамаск

    Москва, 3 ноября. За минувшие сутки более 110 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «За сутки в места постоянного проживания возвратились 112 человек. В провинции Алеппо – 17 человек, Хомс – 48, Хама – 31, Провинции Дамаск – 16. Им оказывается необходимая помощь и содействие в организации быта и трудоустройстве», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также отметили, что за минувшую неделю в свои дома вернулись 258 жителей Сирии. Кроме того, представители Российского центра по примирению враждующих сторон провели встречу с руководством Сирийского арабского Красного Полумесяца в Дамаске.

    На встрече были рассмотрены вопросы согласования и обеспечения безопасности конвоев Сирийского арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста на территории Сирии, а также намечены сроки доставки гуманитарных грузов в населенные пункты Восточной Гуты.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #мирные жители #гуманитарный конвой
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