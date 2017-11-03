Сирия: более 110 жителей вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Дамаск

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Москва, 3 ноября. За минувшие сутки более 110 мирных жителей Сирии вернулись в свои дома. Об этом сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«За сутки в места постоянного проживания возвратились 112 человек. В провинции Алеппо – 17 человек, Хомс – 48, Хама – 31, Провинции Дамаск – 16. Им оказывается необходимая помощь и содействие в организации быта и трудоустройстве», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за минувшую неделю в свои дома вернулись 258 жителей Сирии. Кроме того, представители Российского центра по примирению враждующих сторон провели встречу с руководством Сирийского арабского Красного Полумесяца в Дамаске.

На встрече были рассмотрены вопросы согласования и обеспечения безопасности конвоев Сирийского арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста на территории Сирии, а также намечены сроки доставки гуманитарных грузов в населенные пункты Восточной Гуты.