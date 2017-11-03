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Восторг прыщавой институтки: Поклонская жестко ответила на критику Шендеровича
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    Восторг прыщавой институтки: Поклонская жестко ответила на критику Шендеровича

    20:47  3 Ноября 2017
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    Восторг прыщавой институтки: Поклонская жестко ответила на критику Шендеровича

    Москва, 3 ноября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не подавала запрос на добавления в друзья в Facebook писателя Виктора Шендеровича.

    Парламентарий посоветовала сатирику проверять верификацию пользователя, чтобы понимать, когда к нему обращается настоящий автор аккаунта, а когда — самозванец.

    Восторг прыщавой институтки: Поклонская жестко ответила на критику Шендеровича

    «Советую г-ну Шендеровичу в следующий раз, когда к вам в «друзья» после Поклонской постучится Дональд Трамп, смотрите верификацию странички. А то ажитация ваша похожа на восторг прыщавой институтки, радующейся любой удобной возможности напомнить о себе», — пишет Поклонская в Facebook.

    Ранее Шендерович заявил, что Поклонская направила ему запрос на добавление в друзья в социальной сети. Писатель, который допустил нелицеприятное высказывание в адрес Поклонской,  отметил, что решил «предохраниться» и отклонить запрос.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #поклонская #facebook #шендерович
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