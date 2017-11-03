ЧП в Самаре: крыша аварийного дома обвалилась в жилую комнату

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Самара, 3 ноября. Крыша обвалилась в аварийном доме в Самаре, сообщают жители.

Местные жители сообщили об обвале крыши в одном из домов, расположенных в Советском районе Самары на Южном проезде. По их словам, пострадавших нет, дом обещали снести несколько лет назад, но до сих пор в аварийном здании проживают горожане.

Напомним, жильцов трех домов в Лысьве в Пермском крае экстренно расселяют из-за угрозы обрушения, около 77 семей размещают в окрестные дома отдыха. В настоящее время экс-глава города, под руководством которого были построены дома для граждан-переселенцев из аварийного жилья, находится под следствием.