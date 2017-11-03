УЕФА завел дело в отношении «Зенита» и «Русенборга» после матча в Норвегии

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Москва, 3 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций завел дисциплинарное дело в связи с поведением фанатов петербургского «Зенита» и норвежского клуба «Русенборг» на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Обвинения в адрес «Русенборга» касаются использования болельщиками клуба пиротехнических изделий. Российский клуб может быть наказан также за бросание посторонних предметов болельщиками на поле и за причинение ущерба стадиону. Дисциплинарное дело будет рассмотрено 16 ноября.

Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1) и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира. Матч проходил в норвежском городе Тронхейм, передает «АиФ».