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УЕФА завел дело в отношении «Зенита» и «Русенборга» после матча в Норвегии
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    УЕФА завел дело в отношении «Зенита» и «Русенборга» после матча в Норвегии

    20:40  3 Ноября 2017
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    УЕФА завел дело в отношении «Зенита» и «Русенборга» после матча в Норвегии

    Москва, 3 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций завел дисциплинарное дело в связи с поведением фанатов петербургского «Зенита» и норвежского клуба «Русенборг» на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Обвинения в адрес «Русенборга» касаются использования болельщиками клуба пиротехнических изделий. Российский клуб может быть наказан также за бросание посторонних предметов болельщиками на поле и за причинение ущерба стадиону. Дисциплинарное дело будет рассмотрено 16 ноября.

    Накануне «Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1) и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф турнира. Матч проходил в норвежском городе Тронхейм, передает «АиФ».

    Автор: Алексей Громов
    #норвегия #зенит #русенборг
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