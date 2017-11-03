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Навальный соврал стороннику из ХМАО об «отказах» в проведении митингов
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    Навальный соврал стороннику из ХМАО об «отказах» в проведении митингов

    20:50  3 Ноября 2017
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    Навальный соврал стороннику из ХМАО об «отказах» в проведении митингов

    Москва, 3 ноября. Блогер Алексей Навальный в прямом эфире своей программы «Навальный-2018» на YouTube, отвечая на вопросы зрителей, соврал одному из них, заявив, что он якобы подал множество заявок на проведение митингов в Сургут, Ханты-Мансийск и другие города, но не получил одобрения от местных властей. 

    Один из зрителей задал Навальному вопрос (48-я минута видео), почему тот обделяет вниманием Западную Сибирь.  

    «Вы не представляете, какое количество заявок мы подали в Сургут и Ханты-Мансийск. Вообще не дают никаких разрешений», — заявил Навальный.

    В то же время в пресс-службе главы Ханты-Мансийска Ura.ru заявили, что «никаких заявлений, обращений, уведомлений о предстоящих акциях, митингах, в поддержку идей Алексея Навального не поступало».  

    Ранее МВД РФ сообщило, что в пяти городах России — Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске — публичные мероприятия с участием Навального были согласованы местными органами исполнительной власти, однако так и не состоялись, потому что на них не явился уже сам Навальный. В беседе с ФАН эксперт отметил, что «популярность этого господина и его выступлений по регионам неуклонно падает».

    Автор: Владимир Багров
    #навальный
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