Посла Украины в Сербии вызвали в Киев после скандальных заявлений о России

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Киев, 3 ноября. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал в Киев посла Украины в Сербии Александра Александровича.

«Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избежания использования граждан Сербии в качестве наемников», — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Накануне министерство иностранных дел Сербии выступило с жестким заявлением в адрес посла Украины в Белграде Александра Александровича. В МИД Сербии указали на попытки украинского посла испортить отношения Белграда и Москвы. Ведомство обратились к Киеву с просьбой указать дипломату на недопустимость такого поведения.

Причиной скандала стали многочисленные публичные заявления Александровича о том, что Сербия проводит «несамостоятельную внешнюю политику, являясь инструментом в руках России».