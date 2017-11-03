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Общество
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Украина
Посла Украины в Сербии вызвали в Киев после скандальных заявлений о России
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    Посла Украины в Сербии вызвали в Киев после скандальных заявлений о России

    20:08  3 Ноября 2017
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    Посла Украины в Сербии вызвали в Киев после скандальных заявлений о России

    Киев, 3 ноября. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал в Киев посла Украины в Сербии Александра Александровича.

    «Вызвал посла в Сербии Александра Александровича на консультации по соблюдению международного права и избежания использования граждан Сербии в качестве наемников», — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

    Накануне министерство иностранных дел Сербии выступило с жестким заявлением в адрес посла Украины в Белграде Александра Александровича. В МИД Сербии указали на попытки украинского посла испортить отношения Белграда и Москвы. Ведомство обратились к Киеву с просьбой указать дипломату на недопустимость такого поведения.

    Причиной скандала стали многочисленные публичные заявления Александровича о том, что Сербия проводит «несамостоятельную внешнюю политику, являясь инструментом в руках России».

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #сербия #белград
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