Разочарованные Западом Балканы ищут дружбы с Россией — Carnegie Europe

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Федеральное агентство новостей предлагает обзор статьи «Тактика России на Западных Балканах», опубликованной информационным ресурсом Carnegie Europe.

Западные Балканы занимают особое место в российской внешней политике. Помимо своей культурной и исторической близости с местными православными славянами, Россия все еще не может забыть о косовском кризисе 90-х годов и натовских бомбардировках Сербии. Россия так и не простила Североатлантический альянс за военную кампанию, развернутую без мандата Совета безопасности ООН.

Общее недовольство несправедливым отношением со стороны «лицемерного» Запада создаёт фундамент для беспрецедентной дружбы между русскими и сербами. Однако, несмотря на эти дружеские чувства, отношениям России с Западными Балканами недостаёт экономической составляющей. Объемы внешней торговли с Россией постепенно снижались для всех стран региона на протяжении последних десятилетий. Даже в случае Сербии, своего ближайшего союзника на Балканах, Россия сейчас несколько отстает от ЕС. В 2016 году доля России во всем внешнеторговом обороте Сербии составила всего 6,7%. С другими странами на Западных Балканах Россия торгует меньше, чем с Сербией. Даже отказ Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины присоединиться к санкциям ЕС против Москвы не смог подхлестнуть экономическое сотрудничество региона с Россией.

Более того, Москве, похоже, все меньше становится интересен балканский энергетический сектор. Ранее Москва торжественно заявляла о многочисленных совместных проектах с балканскими странами: к примеру, много говорилось об интеграции трубопроводов «Дружба» и «Адрия». Теперь работы над ними заморожены или простаивают. Россия по-прежнему поддерживает инвестиции, сделанные в экономику балканского региона в 2000-х годах. В том числе ей поддерживаются нефтеперерабатывающие заводы в Боснии и Герцеговине, а также перерабатывающий комплекс NIS в Сербии. Тем не менее главный энергетический проект России на Балканах — трубопровод «Южный поток» — был благополучно забыт в 2014 году. Хотя альтернативный ему «Турецкий поток» уже строится, маршрут его европейской части, если таковая появится, все еще остается неопределенным.

Сейчас Западные Балканы на третьем месте в списке приоритетных направлений российской внешней политики. Однако это не означает, что регион перестал интересовать Москву. Россия исторически пользуется популярностью на Балканах, выступая в качестве противовеса Западу.

Государства Западных Балкан являются наиболее вероятными кандидатами на вступление в НАТО. Предупреждение дальнейшего расширения альянса является одной из основных долгосрочных задач России. Москва не рассматривает вступление этих государств в НАТО как прямую угрозу— все же регион отделен от российских границ. Тем не менее российское руководство резонно опасается, что успех на Балканах может придать альянсу экспансионистский импульс, который позволит ему расшириться на все постсоветское пространство. В последние годы Запад предпринял несколько попыток дестабилизировать ситуацию в соседствующих с Россией странах. Потенциально, это делается с целью спровоцировать Россию на вмешательство во внутренние дела своих соседей, что дало бы НАТО повод ответить на «агрессию» Москвы.

Что касается балканских политиков, то они часто стремятся продвинуть имидж России в качестве могучей альтернативы Западу. Часть из них превозносит значение российской помощи и обещает расширить сотрудничество с Россией. Президент РФ Владимир Путин остается самым популярным политиком среди сербских избирателей. Другие, наоборот, представляют Москву как агрессора и стремятся предстать перед избирателем в качестве единственной силы, способной остановить влияние России в регионе. В целом, местные политики выполняют львиную долю работы, а Москва может ограничить свои усилия несколькими впечатляющими, но недорогими жестами.

Присоединение к ЕС по-прежнему остается отдаленной перспективой для большинства западнобалканских государств, да и немногие избиратели в этих странах хотели бы этого. Проще говоря, страны Балкан настолько разочарованы в Западе, что многие из них готовы задействовать любую альтернативу.