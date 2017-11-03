BMW отзывает в США 1,4 млн автомобилей из-за риска возгорания двигателей

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Нью-Йорк, 3 ноября. Немецкий производитель автомобилей BMW отзывает около 1,4 миллиона машин в США из-за неполадок в двигателе, которые могут привести к его возгоранию. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, BMW отзывает около 740 тысяч автомобилей, которые были произведены с 2007 по 2011 год, среди них наиболее популярные модели Z4, X3 и X5. В них будут заменены элементы клапана принудительной вентиляции картера, так как он может расплавиться по причине высокой температуры.

Еще 673 тысячи автомобилей, выпущенных в 2006 по 2011 год, отправятся на сервисное обслуживание для замены электрической проводки в системе кондиционирования воздуха, которая также может подвергнуться перегреву. Эта неполадка стала причиной серьезных травм у четырех владельцев автомобилей BMW.