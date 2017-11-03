Сирия сегодня: ВКС РФ нанесли сокрушительный удар по ИГИЛ в Абу-Кемале, «Тахрир аш-Шам» атаковала САА

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Сирия, 3 ноября. «Тахрир аш-Шам» атакует главный опорный пункт САА на Голанских высотах; российская группировка в Сирии нанесла новый удар по ИГИЛ ракетами «Калибр»; САА конфисковали оружие террористов в Дейр-эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои САА с «Тахриром» и ССА на Голанских высотах

Вооруженная коалиция «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) совместно с союзниками из Сирийской свободной армии (ССА) начали штурм здания правительства города Хадер с целью прорыва блокады соседнего населенного пункта Бейт-Джинн, сообщает ливанские информагентство Al-Masdar.

При прямой артиллерийской поддержке со стороны ВС Израиля боевики на рассвете начали атаку города Хадер с его западных и северных осей. Отмечается, что боестолкновения продолжаются, хотя «Тахрир аш-Шам» удалось прорвать первую линию обороны, созданную военными Сирийской арабской армии (САА) и Национальными силами обороны.

Не менее двух террористов-смертников «Тахрир аш-Шам» устроили самоподрывы на окраинах населенного пункта, в то время как вооруженные группировки захватили местность к западу от Хадера, тем самым установив узкий коридор через карман Бейт-Джинн, который больше не находится в осаде.

Агентство также сообщает, что гражданское население оказалось в ловушке под перекрестным огнем. Однако отряды САА и силы нацобороны смогли перегруппироваться и пойти в контратаку.

Трофеи САА в Дейр-эз-Зоре

Спецподразделения армии Башара Асада конфисковали большое количество у отступающих сил «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Недавно Сирийская арабская армия во время расчистки нескольких районов Дейр-эз-Зора обнаружила крупный оружейный склад. По данным военного источника, общее количество оружия, захваченного в городе Дейр-эз-Зор, как ожидается, значительно превысит то, что было конфисковано при освобождении Аль-Маядина.

Российская группировка в Сирии нанесла новый удар по ИГИЛ

Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлены кадры действий российских бомбардировщиков Ту-22М3 и экипажа подлодки «Колпино» при уничтожении объектов ИГИЛ на востоке Сирии.

В военном ведомстве сообщили о нанесении массированного удара по позициям террористов «самопровозглашенного халифата», расположенным в районе населенного пункта Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор. Это позволило правительственным войскам начать активную фазу наступления на радикальных исламистов.

В ведомстве Минобороны РФ отметили, что дизель-электрическая подлодка «Колпино» произвела шесть пусков крылатых ракет «Калибр» из подводного положения на удалении от цели более чем в 650 км. В то же время группа из шести стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удары по террористам.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на сирийские СМИ сообщила об успешном завершении операции по освобождению города Дейр эз-Зор от террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.