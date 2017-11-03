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Армия Ирака освободила от боевиков ИГ Аль-Каим
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    Армия Ирака освободила от боевиков ИГ Аль-Каим

    19:34  3 Ноября 2017  /обновлено: 19:49  03 Ноября 2017
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    Армия Ирака освободила от боевиков ИГ Аль-Каим

    Эрбиль, 3 ноября. Вооруженные силы Ирака вернули контроль над городом Аль-Каим, который считался одним из последних крупных территорий, захваченных «Исламским государством»1. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади.

    По его словам, армия освободила населенный пункт в рекордные сроки. Отряды иракской армии, бойцы контртеррористических служб, солдаты суннитских племен и ополченцы, поддерживаемые Ираном, в пятницу утром прорвались в город, сообщает Reuters.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее боевики потеряли город Мосул, который с 2014 года находился под властью джихадистов и считался оплотом ИГ в Ираке.

    Накануне шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» вернуло контроль над тремя стратегически важными районами Аль-Фейяда, Аль-Кунейтра и Джрейджиб в провинции Анбар. В ходе столкновений ликвидированы десятки боевиков «Халифата», а также военная техника.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #иг #ирак #освобождение #аль-каим
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