Армия Ирака освободила от боевиков ИГ Аль-Каим

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Эрбиль, 3 ноября. Вооруженные силы Ирака вернули контроль над городом Аль-Каим, который считался одним из последних крупных территорий, захваченных «Исламским государством»1. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади.

По его словам, армия освободила населенный пункт в рекордные сроки. Отряды иракской армии, бойцы контртеррористических служб, солдаты суннитских племен и ополченцы, поддерживаемые Ираном, в пятницу утром прорвались в город, сообщает Reuters.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее боевики потеряли город Мосул, который с 2014 года находился под властью джихадистов и считался оплотом ИГ в Ираке.

Накануне шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» вернуло контроль над тремя стратегически важными районами Аль-Фейяда, Аль-Кунейтра и Джрейджиб в провинции Анбар. В ходе столкновений ликвидированы десятки боевиков «Халифата», а также военная техника.

1 Организация запрещена на территории РФ.