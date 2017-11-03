Волкер заявил, что хотел бы посетить ДНР и ЛНР

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Москва, 3 ноября. Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что готов посетить Донецкую и Луганскую народные республики.

Отвечая на конкретный вопрос о визите в ДНР и ЛНР, Волкер сообщил, что «хотел бы посетить Донбасс и Луганск», когда удастся «достичь мира и безопасности» в этих областях, сообщает РИА Новости. Волкер добавил, что хотел бы оценить ситуацию лично на месте.

Напомним, власти Украины начали военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда в республиках заявили о независимости после государственного переворота на Украине.

Отметим, Волкер был назначен на должность специального представителя госдепартамента США в июле этого года. Американский чиновник ни разу не посещал территории ДНР и ЛНР.