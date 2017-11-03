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Украина
В ЛНР напомнили Порошенко о Дебальцево после слов о возвращении ракетных войск
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    В ЛНР напомнили Порошенко о Дебальцево после слов о возвращении ракетных войск

    19:28  3 Ноября 2017  /обновлено: 19:29  03 Ноября 2017
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    В ЛНР напомнили Порошенко о Дебальцево после слов о возвращении ракетных войск

    Луганск, 3 ноября. Власти Луганской народной республики считают, что заявление президента Украины Петра Порошенко о готовности ракетных войск вернуться в Донбасс, свидетельствует о намерении нарушить минские соглашения и развернуть масштабные боевые действия на востоке Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

    Ране Порошенко поздравил украинских военных с днем ракетных войск и артиллерии, приказав им быть готовыми в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе.

    По его словам, Порошенко откровенно заявил о своем намерении «использовать фальшивые предлоги», чтобы нарушить минские соглашения, которые предполагают отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что ракетные войска и артиллерия оснащены вооружением, которое было отведено от линии разграничения в соответствии с соглашениями, подписанными в феврале 2015 года в Минске.

    Дейнего также предположил, что Порошенко намерен вернуться к событиям февраля 2015 года, напомнив о полном окружении украинских силовиков в Дебальцево.

    «Я так понимаю, он имеет желание вернуться в события февраля. В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 года — это Дебальцево», — сказал Дейнего в комментарии RT.

    Он также добавил, что украинская сторона продолжает осуществлять провокации на линии соприкосновения в Донбассе. При этом их тактика стала более изощренной. По его словам, ВСУ  начинают обстрел территории ЛНР, обвиняя в этом Луганск. При этом наблюдатели ОБСЕ фиксируют и отражают в своих отчетах обстрелы территории ЛНР с украинской стороны, однако ВСУ продолжают использовать данную тактику.

    Напомним, в феврале 2015 года в Дебальцево развернулись широкомасштабные боевые действия, в результате которых украинские войска попали в полное окружение, понеся значительные потери.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #порошенко #лнр #дебальцево
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