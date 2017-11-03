В ЛНР напомнили Порошенко о Дебальцево после слов о возвращении ракетных войск

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Луганск, 3 ноября. Власти Луганской народной республики считают, что заявление президента Украины Петра Порошенко о готовности ракетных войск вернуться в Донбасс, свидетельствует о намерении нарушить минские соглашения и развернуть масштабные боевые действия на востоке Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Ране Порошенко поздравил украинских военных с днем ракетных войск и артиллерии, приказав им быть готовыми в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе.

По его словам, Порошенко откровенно заявил о своем намерении «использовать фальшивые предлоги», чтобы нарушить минские соглашения, которые предполагают отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе. Он отметил, что ракетные войска и артиллерия оснащены вооружением, которое было отведено от линии разграничения в соответствии с соглашениями, подписанными в феврале 2015 года в Минске.

Дейнего также предположил, что Порошенко намерен вернуться к событиям февраля 2015 года, напомнив о полном окружении украинских силовиков в Дебальцево.

«Я так понимаю, он имеет желание вернуться в события февраля. В этом контексте хотелось бы напомнить ему самый яркий момент 2015 года — это Дебальцево», — сказал Дейнего в комментарии RT.

Он также добавил, что украинская сторона продолжает осуществлять провокации на линии соприкосновения в Донбассе. При этом их тактика стала более изощренной. По его словам, ВСУ начинают обстрел территории ЛНР, обвиняя в этом Луганск. При этом наблюдатели ОБСЕ фиксируют и отражают в своих отчетах обстрелы территории ЛНР с украинской стороны, однако ВСУ продолжают использовать данную тактику.

Напомним, в феврале 2015 года в Дебальцево развернулись широкомасштабные боевые действия, в результате которых украинские войска попали в полное окружение, понеся значительные потери.