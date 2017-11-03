Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

В Избранное

Москва, 3 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила запрос в Google в связи с блокировкой выдачи новостей Федерального агентства новостей в сервисе Google News.

«Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность. Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации. Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор напомнил, что ФАН является официально зарегистрированным СМИ в России. Отметим, что озабоченность в связи с блокировкой агентства в Google также выразили депутаты Госдумы.



По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, действия Google создают опасный прецедент «превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство также направит запрос в Google и ряд международных структур в связи с блокировкой ФАН.