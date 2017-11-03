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Общество
Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН
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    Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

    19:19  3 Ноября 2017
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    Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

    Москва, 3 ноября. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила запрос в Google в связи с блокировкой выдачи новостей Федерального агентства новостей в сервисе Google News.

    «Роскомнадзор выразил Google свою обеспокоенность. Направлен официальный запрос на разъяснение текущей ситуации. Роскомнадзор стоит на страже свободы слова и всячески препятствует любым проявлениям цензуры», — говорится в сообщении ведомства.

    Роскомнадзор направил запрос в Google в связи с блокировкой ФАН

    Роскомнадзор напомнил, что ФАН является официально зарегистрированным СМИ в России. Отметим, что озабоченность в связи с блокировкой агентства в Google также выразили депутаты Госдумы.

    По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, действия Google создают опасный прецедент «превращения новостного агрегатора в пропагандистский инструмент». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство также направит запрос в Google и ряд международных структур в связи с блокировкой ФАН.

    Автор: Алексей Громов
    #google #роскомнадзор #фан #блокировка
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