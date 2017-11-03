Молодой футболист «Антверпена» умер из-за остановки сердца на тренировке

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Брюссель, 3 ноября. 17-летний футболист бельгийского клуба «Антверпен» Джоэль Лобанзо скончался в результате сердечного приступа, который случился на тренировке команды.

Юному футболисту стало плохо во время тренировочных занятий команды «Антверпен» U19 во вторник вечером. Он был доставлен в больницу и несколько дней находился в критическом состоянии. В четверг Лобанзо скончался, сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, подобные случаи отнюдь не редкость в профессиональном футболе. В 2007 году прямо во время футбольного матча остановилось сердце известного испанского футболиста Антонио Пуэрты. Он также скончался в больнице спустя несколько дней после инцидента.