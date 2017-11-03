Сирия — от войны к миру: Лавров заявил, что многие стороны уже присоединились к конгрессу в Сочи

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Конгресс национального диалога Сирии, инициированный Владимиром Путиным, пройдет 18 ноября в Сочи. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что приглашения на данную конференцию были разосланы всем политическим силам, действующим в арабской республике. Таким образом, данная переговорная площадка объединит представителей правящей сирийской партии «Баас», различных оппозиционных блоков, а также курдских политических фракций.

Список приглашенных в Сочи участников переговоров состоит из 33 различных организаций и партий. Он был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства РФ, однако позже, как сообщили «Газете.RU» представители российского МИДа, был удален для уточнения деталей предстоящего мероприятия. Тем не менее, по данным Сергея Лаврова, многие приглашенные стороны уже подтвердили свое участие в переговорном процессе. По его мнению, судя по поступающим ответам, конференция уже обещает стать, по меньшей мере, «представительным» событием.

Напомним, президент России выступил с инициативой проведения данного конгресса на Валдайском форуме в середине прошлого месяца. Идея этой конференции предполагает участие всех политических сил Сирии. Во главу угла при этом должно быть поставлено желание сохранить целостность и единство арабской республики. В ходе конгресса участники должны общими усилиями решить важнейшие проблемы, связанные с послевоенным устройством САР. Таким образом, переговоры в Сочи фактически станут первой попыткой выполнить резолюцию 2254, обязавшую мировое сообщество всячески содействовать сторонам сирийского конфликта в установлении внутреннего межнационального диалога, подчеркнул глава МИД РФ.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает грядущий сочинский конгресс важнейшим этапом в развитии политического урегулирования ситуации в САР, который будут регулировать условия уже не военной, а именно мирной жизни страны. Свое мнение эксперт выразил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

«После того как война с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) в арабской республике завершиться, должен начаться межсирийский диалог на тему — как жить дальше. Обсуждение будет касаться уже не просто вопросов военного перемирия, поскольку это, конечно, всего лишь временные меры, призванные прекратить вооруженное столкновение. Подобные проблемы решались в рамках переговоров военного времени, которые тоже были необходимы, но теперь должен состояться дальнейший более серьезный разговор всех участников о том, на каких основах будет строиться будущая послевоенная мирная жизнь Сирии. Им предстоит ответить на ряд ключевых вопросов: какие будут конституционные основы, какие будут органы власти и кто в них будет представлен, как будут взаимодействовать различные партии и так далее. Вот теперь этот диалог начинается, мы наконец подошли к этому важнейшему шагу».

По мнению эксперта, принципиальную важность в рамках данного переговорного процесса будет играть участие курдов, которые не были представлены ни в рамках Астанинского, ни в рамках Женевского форматов. Теперь они будут иметь свой голос, отличный от голоса Соединенных Штатов, который до этого всегда говорил за них.

«Другой принципиальный момент, отличающий данный конгресс от двух предыдущих площадок, — это, конечно, появление курдских лидеров. Надо признать, что они являются одной из сильнейших сторон сирийского конфликта. Теперь курды могут привнести свое видение, высказать свои условия, а также выслушать других, смотря на них не через прицелы автоматов, а спокойно за столом переговоров в рамках мирного конгресса. Появление курдских сил в данном процессе крайне важно. Говорить за курдов теперь будет не американская коалиция, а они сами».

Таким образом, курдские представители будут иметь собственное слово, что, возможно, поможет наладить взаимоотношения между ними и официальным Дамаском, считает Дмитрий Солонников. По его мнению, конгресс национального диалога Сирии ознаменует собой переход к уже реальному и непосредственному политическому разрешению конфликта.

«Поэтому это важнейший и вполне логичный шаг в процессе мирного урегулирования сирийского кризиса, которого ждали все стороны. К счастью, развитие ситуации наконец привело нас к этому знаковому событию».

1 Организация запрещена на территории РФ.