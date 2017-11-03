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Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
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    Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана

    18:51  3 Ноября 2017
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    Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана

    Тегеран, 3 октября. Переговоры в Астане по урегулированию сирийского конфликта будут продолжаться до тех пор, пока ситуация в регионе стабилизируется. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари.

    «Мы продолжим этот переговорный трек до достижения стабильности в Сирии», — отметил он.

    Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана

    По словам дипломата, переговорный процесс «наполнен минами», однако страны-гаранты идут в верном направлении. Ансари подчеркнул, что в 2017 году борьба с терроризмом была очень эффективной, передает агентство IRNA.

    Напомним, что на одной из встреч в Астане было принято решение по созданию в Сирии четырех зон деэскалации, в которых запрещено применение оружия. По итогам седьмого раунда, который закончился 31 октября, стороны договорились о проведении в Сочи конгресса национального примирения Сирии. Отметим, что представители сирийской оппозиции отказались принимать участие в конгрессе, утверждая, что мероприятие затрагивает интересы только проправительственных сил.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #иран #переговоры #астана #ансари
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