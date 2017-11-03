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Общество
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Политика
Канада ввела санкции против 30 российских граждан
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    Канада ввела санкции против 30 российских граждан

    19:07  3 Ноября 2017
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    Канада ввела санкции против 30 российских граждан

    Оттава, 3 ноября. Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против 30 граждан России. Об этом говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

    Санкции против 30 граждан России были введены правительством Канады в связи с недавно принятым «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств». Он является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

    Закона вступил в силу 19 октября. Кроме того, данный закон вводит санкции против граждан Венесуэлы и Южного Судана. В санкционный список попали 52 человека.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #канада #венесуэла #южный судан
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