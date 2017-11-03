Канада ввела санкции против 30 российских граждан

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Оттава, 3 ноября. Министерство иностранных дел Канады объявило о введении санкций против 30 граждан России. Об этом говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

Санкции против 30 граждан России были введены правительством Канады в связи с недавно принятым «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств». Он является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

Закона вступил в силу 19 октября. Кроме того, данный закон вводит санкции против граждан Венесуэлы и Южного Судана. В санкционный список попали 52 человека.