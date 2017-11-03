Десять компаний изменили цены на свои автомобили в России

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Москва, 3 ноября. За последние две недели десять производителей автомобилей в России переписали расценки на машины. Большинство подняли стоимость своей продукции.

Компания Lifan повысила цену на семиместный кроссовер Mayway на 30 тысяч рублей, что эквивалентно 3,8%. Лифтбек Skoda Octavia прибавил в цене в среднем на 24 тысячи рублей, рост составил около 2,5%. Комплектация Ambition теперь обойдется покупателю на 2 тысячи рублей дороже, а Style – на 9 тысяч рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В то же время некоторые автомобили стали дешевле из-за выпуска на рынок новых авто. Например, у УАЗ Pickup появилась бюджетная комплектация «Классик» за 699 000 рублей, и начальная цена машины снизилась на 20,3%, что эквивалентно 178 тысячам рублей.

Audi TT coupe остался только в комплектации с двухлитровым двигателем, поэтому цена на него возросла на 13,6% и теперь составляет 2 620 000 рублей. Седан Toyota Camry в комплектации Exclusive тоже подорожал — правда, всего на 0,4%.