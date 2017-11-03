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В Совфеде объяснили прекращение сотрудничества России и Украины по СМИ
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    В Совфеде объяснили прекращение сотрудничества России и Украины по СМИ

    19:39  3 Ноября 2017  /обновлено: 19:39  03 Ноября 2017
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    В Совфеде отреагировали на прекращение сотрудничества Украины и РФ по СМИ

    Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере телевидения и радиовещания. Как сообщают в МИД РФ, инициатором разрыва двухстороннего договора о сотрудничестве стала украинская сторона.

    Украино-российское соглашение о сотрудничестве было подписано в Москве в 2000 году. Документ обязывал обе стороны создать благоприятные условия для трансляции радио- и телепередач на территории друг друга. Осуществление зарубежного вещание должно было происходить на украинском языке в России и на русском на Украине. Хоть официально МИД РФ уведомил общественность об окончании действия соглашения сегодня, оно было прекращено еще 21 октября текущего года.

    Сергей Калашников, член Временной комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, считает, что разрыв соглашения о сотрудничестве в сфере телевещания был неизбежен. Учитывая общий настрой постмайданных украинских властей в отношении России и редакционную политику прокиевских СМИ, остается только удивляться, что этого не произошло ранее.

    «Дело в том, что основа международных отношений — это симметрия. На сегодняшний день Украина со своей стороны уже фактически демонтировала этот договор. То, о чем заявил МИД, — это просто юридическое оформление реально существующего положения дел. Украина не выполняет свою часть договора, значит, и для нас оставаться в рамках этого соглашения было бы нарушением дипломатического этикета. Это одна из так называемых зеркальных мер. Ни на российском, ни, я думаю, на украинском медиапространстве все это уже никак не отразится. Украина денонсировала договор, мы, чтобы не оставаться в глупом положении, сделали то же самое», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Украино-российское соглашение о сотрудничестве было подписано в Москве в 2000 году

    В принципе, о том, что кооперация между российскими и украинскими теле- и радиоканалами ушла в прошлое, остается только сетовать. До событий 2013–2014 гг. она поддерживалась на достаточно хорошем уровне и очень помогала обеим сторонам.

    «Конечно, с 2014 года всякое взаимодействие практически прекратилось. Но до Майдана практически все крупные СМИ России присутствовали на Украине, украинские достаточно активно освещали ситуацию в России. Тогда кооперация была достаточно серьезной. Если сейчас какие-то украинские СМИ сотрудничают с российскими, то я их не знаю. Наши корреспонденты, конечно, есть на Украине, но насколько они кооперируются с украинскими коллегами, так же сложно сказать. Если это и происходит, то на уровне редакций, все это — редакционные тайны и проблемы», — подводит итог Сергей Калашников.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #украина #сотрудничество #телевидение #калашников #радио #совфед рф
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