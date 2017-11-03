Суды ради пиара — эксперт рассказал, почему Навальный пропустил митинги в пяти городах

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В пяти городах Российской Федерации местные власти согласовали мероприятия Алексея Навального, но они не состоялись, так как сам блогер на них не явился. Об этом сообщает официальный сайт МВД РФ.

Парадоксально, но Алексей Навальный, скорее всего, будет подавать в суд на отсутствие правильно согласованных митингов ради своего пиара, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Сообщаем, что в ряде российских городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) запланированные публичные мероприятия с участием А. Навального были согласованы местными органами исполнительной власти. Данные мероприятия в итоге не состоялись ввиду отсутствия самого А. Навального. При этом организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия либо делают это в последний момент», — сообщается в тексте пресс-релиза МВД.

Кроме того, правоохранители сетуют на то, что во время проведения подобных мероприятий сотрудникам полиции и Нацгвардии РФ приходится принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности — усиливать наряды и вызывать на службу больше людей, что приводит к увеличению нагрузки на личный состав и расходы бюджета.

«Популярность этого господина и его выступлений по регионам неуклонно падает. Все меньше и меньше людей приходят на митинги и верят в рассказы о не существующей президентской кампании и прочих забавных историях. Навальный прекрасно это понимает, поэтому туда, где будет совсем провальное мероприятие, он попросту не приходит. При этом в Сети он рассказывает, что ему не дают проводить митинги, запрещают и не согласовывают их. Но если говорить прямо — он занимается подтасовкой фактов», — поясняет ситуацию политолог.

Кроме того, собеседник ФАН предполагает, что ситуацию с сорванными мероприятиями в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске и Брянске Алексей Навальный будет пытаться представить в нужном ему ключе.

«Не так давно Навальный своих сторонников призывал к тому, чтобы они нарушали закон, чтобы делали все для своего задержания, так как впоследствии он и его команда намеревались всех «пострадавших» отсудить в ЕСПЧ и вручить каждому по 10 тысяч евро. И мы видели, как верящие ему люди попадали в неприятности, получали штрафы и другие виды наказания. А сам блогер своих обещаний не выполнял. В данном случае история о том, что он будет судиться с городскими администрациями, которые им якобы не согласовывают митинги — это такая же публичная риторика для продолжения кампании по развитию своей популярности. Я вполне допускаю, что есть проблемы и шероховатости в предоставлении площадок, но власти обычно идут навстречу, пусть иногда и предоставляют альтернативные места для проведения митингов. Так что нельзя позволять Навальному пользоваться этим для пиара», — заключил Александр Асафов.

Напомним, в минувший вторник начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева напомнила блогеру Алексею Навальному, что он не может быть допущен до президентских выборов, поскольку имеет судимость за особо тяжкое преступление.