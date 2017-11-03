Эрдоган пообещал продолжить уничтожение террористов в Ираке и Сирии

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Анкара, 3 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит уничтожение террористов в Ираке и Сирии.

«Турция будет уничтожать любые лагеря террористов, которые будут обнаружены в Ираке и Сирии… Турция не должна расплачиваться жизнями своих граждан в борьбе с террористами, которых готовят за рубежом», — сказал Эрдоган.

Он также добавил, что операции турецких военных в провинциях Идлиб и Алеппо будут продолжены. Кроме того, Эрдоган заявил, что ни одно легитимное государство не имеет права сотрудничать с террористами, отметив, что тот, «кто поддерживает террористов, сам является террористом».