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Украина
Порошенко придумал, как спрятаться от украинцев
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    Порошенко придумал, как спрятаться от украинцев

    21:06  3 Ноября 2017
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    Порошенко придумал, как спрятаться от украинцев

    Киев, 3 ноября. Украинские граждане не имеют никакой возможности попасть на прием к президенту страны Петру Порошенко, несмотря на то, что это право закреплено за ними в конституции.

    Украинское издание «Апостроф» провело расследование, в ходе которого выяснило, что для рядовых украинцев президент фактически недоступен.

    «Как же попасть на прием к высшим должностным лицам в Украине? К президенту — никак», — утверждается в материале. 

    Как выяснилось, глава государства переложил эту обязанность на сотрудников своей администрации.

    Точно так же дело обстоит со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Хотя в украинском парламенте есть целый отдел по вопросам обращения граждан, графика встреч председателя ВР с народом найти нигде не удалось.

    Порошенко придумал, как спрятаться от украинцев

    А между тем статья 22 украинской конституции гласит, что «руководители и другие должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления обязаны проводить личный прием граждан».

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, избрал более гибкую тактику. Он избегает встреч с гражданами под предлогом постоянных рабочих поездок в регионы, поэтому в кабинете главу кабмина застать бывает сложно.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #порошенко #прием #граждане
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