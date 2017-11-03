Порошенко придумал, как спрятаться от украинцев

В Избранное

Киев, 3 ноября. Украинские граждане не имеют никакой возможности попасть на прием к президенту страны Петру Порошенко, несмотря на то, что это право закреплено за ними в конституции.

Украинское издание «Апостроф» провело расследование, в ходе которого выяснило, что для рядовых украинцев президент фактически недоступен.

«Как же попасть на прием к высшим должностным лицам в Украине? К президенту — никак», — утверждается в материале.

Как выяснилось, глава государства переложил эту обязанность на сотрудников своей администрации.

Точно так же дело обстоит со спикером Верховной рады Андреем Парубием. Хотя в украинском парламенте есть целый отдел по вопросам обращения граждан, графика встреч председателя ВР с народом найти нигде не удалось.

А между тем статья 22 украинской конституции гласит, что «руководители и другие должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления обязаны проводить личный прием граждан».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, избрал более гибкую тактику. Он избегает встреч с гражданами под предлогом постоянных рабочих поездок в регионы, поэтому в кабинете главу кабмина застать бывает сложно.