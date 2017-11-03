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Политика
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Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии
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    Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

    18:27  3 Ноября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

    Москва, 3 ноября. Военное ведомство России опубликовало кадры действий бомбардировщиков Ту-22М3 и экипажа подлодки «Колпино» при уничтожении объектов «Исламского государства»1 на востоке Сирии.

    В министерстве обороны России сообщают о нанесении массированного удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), расположенным в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

    Ракетно-бомбовая атака позволила сирийской армии начать активную фазу наступления на игиловцев.

    Дизель-электрическая подлодка «Колпино» произвела шесть пусков крылатых ракет «Калибр» из подводного положения на удалении от цели более чем в 650 километров. Группа из шести стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла сокрушительный урон террористам, подчеркнули в военном ведомстве РФ.

    После выполнения боевого задания самолеты преодолели около пяти тысяч километров и вернулись на аэродромы постоянного базирования.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ту-22м3 #калибр #колпино #миноборонф рф
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