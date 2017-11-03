Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

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Москва, 3 ноября. Военное ведомство России опубликовало кадры действий бомбардировщиков Ту-22М3 и экипажа подлодки «Колпино» при уничтожении объектов «Исламского государства»1 на востоке Сирии.

В министерстве обороны России сообщают о нанесении массированного удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), расположенным в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

Ракетно-бомбовая атака позволила сирийской армии начать активную фазу наступления на игиловцев.

Дизель-электрическая подлодка «Колпино» произвела шесть пусков крылатых ракет «Калибр» из подводного положения на удалении от цели более чем в 650 километров. Группа из шести стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла сокрушительный урон террористам, подчеркнули в военном ведомстве РФ.

После выполнения боевого задания самолеты преодолели около пяти тысяч километров и вернулись на аэродромы постоянного базирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.