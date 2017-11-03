Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
Технологии
«Яндекс» решил отказаться от каршерингового сервиса 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Яндекс» решил отказаться от каршерингового сервиса 

    18:26  3 Ноября 2017
    146

    «Яндекс» решил отказаться от каршерингового сервиса 

    Москва, 3 ноября. Компания «Яндекс» решила закрыть приложение-интегратор, позволявшее искать машины разных сервисов для аренды, из-за невостребованности. Объявление об этом размещено по адресу, где ранее находилась страница проекта. 

    «Яндекс» решил закрыть сервис каршеринга из-за того, что он не пользовался достаточной популярностью у пользователей. Сервис работал в Москве, Петербурге и Будапеште, однако в полной мере надежд разработчиков не оправдал, и компания решила приостановить его развитие.

    Малая популярность приложения объясняется тем, что пользователи могли только искать, а не бронировать машины — каршеринговые сервисы отказались предоставлять нужные данные третьей стороне.

    Сообщается, что к моменту закрытия сервиса приложением пользовались около 600 человек в день. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #яндекс #приложение #каршеринг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        228
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        221
        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        17:27   3 Ноября 2017
        1306
        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        17:25   3 Ноября 2017
        291