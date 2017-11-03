«Яндекс» решил отказаться от каршерингового сервиса 

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Москва, 3 ноября. Компания «Яндекс» решила закрыть приложение-интегратор, позволявшее искать машины разных сервисов для аренды, из-за невостребованности. Объявление об этом размещено по адресу, где ранее находилась страница проекта.

«Яндекс» решил закрыть сервис каршеринга из-за того, что он не пользовался достаточной популярностью у пользователей. Сервис работал в Москве, Петербурге и Будапеште, однако в полной мере надежд разработчиков не оправдал, и компания решила приостановить его развитие.

Малая популярность приложения объясняется тем, что пользователи могли только искать, а не бронировать машины — каршеринговые сервисы отказались предоставлять нужные данные третьей стороне.

Сообщается, что к моменту закрытия сервиса приложением пользовались около 600 человек в день.