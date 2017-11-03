Белый дом заблокирован из-за «подозрительной активности», один человек задержан

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Вашингтон, 3 ноября. Сотрудники службы безопасности Белого дома заблокировали все входы и выходы в здание после того, как рядом с резиденцией президента США была зафиксирована «подозрительная активность». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Секретную службу США.

По данным телеканала, у ограды резиденции президента США с северной стороны был зафиксирован неизвестный человек, который проявлял «подозрительную активность». Служба безопасности задержала неизвестного. Стоит отметить, что в настоящее время Дональда Трампа в резиденции нет – он отправился в десятидневное турне по странам Азии.

«Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован «из-за подозрительной активности», вызвавший опасения человек задержан», — говорится в сообщении.

JUST IN: U.S. Secret Service says White House is on lockdown "due to suspicious activity" and a suspect is in custody, @kwelkernbc reports — NBC News (@NBCNews) November 3, 2017

Ранее пресс-служба администрации президента США сообщила, что Дональд Трамп совершит официальный визит в Азию, который будет длиться с 5 по 14 ноября. В ходе азиатского турне Трамп посетит Японию, Китай, Южную Корею и Филиппины. Во Вьетнаме президент США примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.