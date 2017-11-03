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Политика
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Белый дом заблокирован из-за «подозрительной активности», один человек задержан
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    Белый дом заблокирован из-за «подозрительной активности», один человек задержан

    18:13  3 Ноября 2017
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    Белый дом заблокирован из-за «подозрительной активности», один человек задержан

    Вашингтон, 3 ноября. Сотрудники службы безопасности Белого дома заблокировали все входы и выходы в здание после того, как рядом с резиденцией президента США была зафиксирована «подозрительная активность». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на Секретную службу США.

    По данным телеканала, у ограды резиденции президента США с северной стороны был зафиксирован неизвестный человек, который проявлял «подозрительную активность». Служба безопасности задержала неизвестного. Стоит отметить, что в настоящее время Дональда Трампа в резиденции нет – он отправился в десятидневное турне по странам Азии.

    «Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован «из-за подозрительной активности», вызвавший опасения человек задержан», — говорится в сообщении.

    Ранее пресс-служба администрации президента США сообщила, что Дональд Трамп совершит официальный визит в Азию, который будет длиться с 5 по 14 ноября. В ходе азиатского турне Трамп посетит Японию, Китай, Южную Корею и Филиппины. Во Вьетнаме президент США примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #белый дом #подозрительная активность
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