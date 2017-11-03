В Избранное

Сирия, 3 ноября. Благодаря ударам ВМФ и ВКС РФ армия САР активизировала наступление на Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре. Атака исламистов в Эль-Кунейтре была отбита. Беженцы из Ракки терпят лишения в лагере курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели массированную атаку позиций ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по опорным пунктам исламистов на юго-западе провинции Дамаск; освободили деревню Аш-Шакусия и ее окрестности к северо-востоку от Хамы; отбили атаку ССА** в Эль-Кунейтре, потеряв 22 солдат.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала одного из лидеров ИГ на севере провинции Алеппо; продолжает бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; потеряла одного из командиров в боях с САА в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: понесло потери в результате атаки РФ в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила перестрелки с САА к югу от города Даръа; уничтожила танк САА в северной части Хамы.

Провинция Дамаск

После того как позиции Сирийской арабской армии (САА) подверглись атаке радикалов антиправительственного формирования «Джейш Мухаммад», которые задействовали террористов-смертников, правительственные подразделения открыли ответный огонь. Как передает Telegram-канал (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, войска САР нанесли ракетные удары по укрепленным районам боевиков вблизи населенного пункта Бейт Джинн в юго-западной части провинции. Напомним, ранее радикалы группировки объявили о начале полномасштабной военной операции по захвату территорий от населенного пункта Хадар в Эль-Кунейтре до Бейт Джинна в Дамаске.

Провинция Алеппо

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (Saad_Alsabr) утверждает, что исламисты Сирийской свободной армии (ССА) арестовали одного из командиров «Исламского государства»1 Мухаммеда Аль-Захера Абу Мусаба, который принимал участие в столкновениях с Демократическими силами Сирии**** (SDF) в городе Ракка. Инцидент произошел на севере Алеппо. Сообщается, что ИГИЛовец пытался бежать в провинцию Идлиб, где действует множество «спящих ячеек» ИГИЛ1. В настоящий момент данная информация проверяется. Напомним, многие местные активисты в Ракке заявляли о том, что часть радикалов террористической группировки перешла на сторону курдов и выступает против Сирийской арабской армии (САА), следуя негласной договоренности с США, однако еще некоторым боевикам ИГ удалось бежать.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно неподтвержденным данным военного источника в сети Twitter (NRVR11), связанного с вооруженной оппозицией, террористы «Исламского государства» в ходе атаки с участием смертников восточнее станции «Т-2», о которой сообщалось ранее, уничтожили укрепленный пункт Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее официальные сирийские СМИ данную информацию не подтверждали. Напомним, правительственные войска при поддержке российских военных самолетов отразили атаку террористической группировки.

Как заявляют представители Министерства обороны РФ, российские подводные лодки «Колпино» выпустили несколько крылатых ракет «Калибр» по опорным пунктам ИГИЛ. Одновременно с этим позиции террористов атаковали бомбардировщики Ту-22МС. После массированных ударов РФ силы САР и проасадовские ополченческие отряды активизировали наступление в направлении города Абу Кемаль.

Провинция Даръа

Не утихает вооруженное противостояние между подразделениями САР и исламистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, к югу от административного центра провинции. Части Сирийской арабской армии (САА) нанесли артиллерийские удары по огневым позициям боевиков. Об этом сообщает оппозиционное новостное агентство FSA Platform.

Сирийская свободная армия (ССА) тем временем продолжает вести бои с террористами радикальной организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Отмечаются перестрелки на линии соприкосновения сил противников.

Провинция Ракка

Информационный портал Smart News Agency опубликовал фотографии из лагеря для беженцев, находящегося вблизи города Айн-Исса в северной части провинции. Сообщается, что гуманитарная ситуация там близка к катастрофической. Беженцы лишены достаточного количества палаток, одеял, одежды, медикаментов и продовольствия. Напомним, лагерь находится под контролем Демократических сил Сирии**** (SDF). Ранее также поступала информация о том, что после захвата Ракки в городе отмечалось множество случаев мародерства и насилия со стороны курдских солдат.

Провинция Хама

Продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** к северо-востоку от города Хама. По данным Twitter-канала (C_Military1), войска САА освободили деревню Аш-Шакусия, расположенную недалеко от границы с соседней провинцией Алеппо, а также ее окрестности. Однако в результате обстрела со стороны радикалов «Ан-Нусры» был уничтожен танк САА, предает источник на своей странице в сети Telegram (Central_division). Известно, что удар был нанесен из американского противотанкового комплекса (ПТРК) TOW.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно, что атака антиправительственной организации «Джейш Мухаммад», связанной с Сирийской свободной армией (ССА), была отбита ценой потерь в живой силе. По информации Twitter-канала (IvanSidorenko1), при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) сирийские войска заставили исламистов отступить на исходные позиции, однако в ходе столкновений как минимум 12 солдат САА и ее союзников были убиты. В свою очередь, радикалы потеряли одного из своих высокопоставленных командиров Саиля Хасана Аль-Аида, являвшегося организатором операции. По данным Telegram-канала (NRVR11), в наступлении ССА также участвуют такие группировки коалиции «Тахрир Аш-Шам», как «Джейш Аль-Абабиль», «Фронт революционеров Сирии», «Лива Фирсан Аль-Джулян», «Бригада Аль-Фуркан», «Бригада Сейф Аш-Шам» и «Джейш Ас-Саура». Таким образом, силы так называемой «умеренной оппозиции», к числу которых относится «свободная армия», в очередной раз прибегли к сотрудничеству с «Ан-Нусрой».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)