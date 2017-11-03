В МВД рассказали, как Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России

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Москва, 3 ноября. В нескольких городах России были сорваны санкционированные властями публичные мероприятия с участием Алексея Навального по вине самого блогера, не явившегося на акции в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске, Брянске, говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

Организаторы мероприятий с участием Алексея Навального «не затрудняют себя заранее информировать об отказе» от собраний, либо делают это в последний момент. По данным министерства внутренних дел России, Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов принимают дополнительные меры для обеспечения правопорядка и безопасности, а это сопряжено с дополнительной нагрузкой на силовиков и расходы государственных средств. В сообщении ведомства отмечается, что в праздничные дни планируется проведение публичных мероприятий во многих городах РФ.