Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
Общество
В МВД рассказали, как Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В МВД рассказали, как Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России

    18:20  3 Ноября 2017
    49

    В МВД рассказали, как Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России

    Москва, 3 ноября. В нескольких городах России были сорваны санкционированные властями публичные мероприятия с участием Алексея Навального по вине самого блогера, не явившегося на акции в Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске, Брянске, говорится в сообщении на сайте МВД РФ. 

    Организаторы мероприятий с участием Алексея Навального «не затрудняют себя заранее информировать об отказе» от собраний, либо делают это в последний момент. По данным министерства внутренних дел России, Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России.

    Известно, что сотрудники правоохранительных органов принимают дополнительные меры для обеспечения правопорядка и безопасности, а это сопряжено с дополнительной нагрузкой на силовиков и расходы государственных средств. В сообщении ведомства отмечается, что в праздничные дни планируется проведение публичных мероприятий во многих городах РФ.

    В МВД рассказали, как Навальный сорвал свои мероприятия в пяти городах России

    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        243
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        225
        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        17:27   3 Ноября 2017
        1315
        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        17:25   3 Ноября 2017
        291