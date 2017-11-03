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Политика
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    Главные новости 3 ноября

    19:00  3 Ноября 2017
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    Главные новости 3 ноября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 3 ноября.

    Телеведущая Ксения Собчак запуталась в собственной позиции по вопросу захоронения тела Владимира Ленина. Собчак запуталась в позиции по вопросу погребения Ленина.

    Военнослужащие Высокомобильных десантных войск (ВДВ) ВС Украины раскритиковали решение руководства сменить цвет беретов с голубого на бордовый. Украинские десантники раскритиковали командование за смену беретов.

    Кассир одного из харьковских супермаркетов отказалась обслужить участника АТО на украинском языке, за что военнослужащий забросал женщину десятком яиц. «Харьков — это Россия»: боец АТО «наказал» кассиршу супермаркета за русский язык.

    Сегодня в Сети: Пушков рассказал о важности встречи Путина с Трампом, ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу намеренно отключили Twitter, тема похорон Ленина волнует россиян. Сегодня в Сети: ажиотаж вокруг iPhoneX, Трампу отключили Twitter, «похороны Ленина».

    МИД Сербии назвал «недопустимыми и непристойными» многочисленные антисербские и русофобские заявления посла Украины в Белграде Александра Александровича. МИД Сербии пригрозил выслать украинского посла за русофобские заявления.

    Петр Порошенко объявил, что ракетные войска и украинская артиллерия должны быть готовы в любую минуту вернуться в Донбасс. С таким заявлением президент Украины выступил во время визита в воинскую часть, находящуюся на территории Киевской области. Басурин отреагировал на призыв Порошенко вернуть ракетные войска в Донбасс.

    Найденный в квартире матери полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко склад с 19,5 млн рублей, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов арестован. Набитый деньгами тайник обнаружили в квартире матери полковника Захарченко.

    Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124–100).  СМИ раскрыли детали тайных переговоров России и Украины по Ан-124 «Руслан».

    Автор: Алексей Громов
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