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Политика
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Общество
Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту де Кошко
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    Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту де Кошко

    17:50  3 Ноября 2017
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    Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту де Кошко

    Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство французскому журналисту Димитри де Кошко. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «Постановляю принять в гражданство РФ де Кошко Димитри, родившегося 29 июля 1951 года во Франции», - говорится в указе.

    Стоит отметить, что Дмитри де Кошко является известным журналистом и общественным деятелем, а также президентом ассоциации «Франция-Урал». Де Кошко является потомком первой волны эмигрантов из России, покинувших родину после революции.

    Кроме того, данный указ президента наделяет российским гражданством восемь уроженцев Украины, двух уроженцев Ливана. Также российское гражданство получили по одному уроженцу США, Армении, Греции и Казахстана.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #гражданство #журналист #декошко
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