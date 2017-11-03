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Политика
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Политика
Порошенко пообещал Трампу помощь с КНДР: в России предостерегли Киев от нового «котла»
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    Порошенко пообещал Трампу помощь с КНДР: в России предостерегли Киев от нового «котла»

    18:54  3 Ноября 2017
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    Порошенко пообещал Трампу решить вопрос с Пхеньяном

    Москва, 3 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещания украинского президента Петра Порошенко помочь лидеру США Дональду Трампу решить проблему с КНДР, заметив, что, несмотря на это заявление, ракетные войска Порошенко до сих пор держит под Киевом.

    «Недавно Порошенко обещал Трампу помощь в решении проблемы КНДР. Странно, что его ракетные войска все еще под Киевом, а не на 38-й параллели», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    В ответ пользователи с сарказмом предположили, что проблему Киев уже начала решать, «поставляя двигатели к корейским ракетам».

    «Типа, запчасти к ракетам будет ограничивать поставки», — заметил еще один участник обсуждения. По мнению другого комментатора, Порошенко «просто не знает, куда деть забродившие территориальные батальоны».

    Нашлись и те, кто с уверенностью заявил, что помощь Порошенко может оказать только в одном случае: «Для попадания в какой-нибудь Хымхынский котел». В России предостерегли Украину от попадания в новый «котел». «В плане попадания в котлы — украинцы точно первые на планете», — пошутил @rubinkrsk  

    Ранее ФАН сообщало о намерениях США проверить причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР.

    1 ноября конгрессмены США потребовали от директора американской Национальной разведки Дэна Коутса и главы Госдепа Рекса Тиллерсона выяснить, где Пхеньян закупает запчасти для своих баллистических ракет. 

    Как следует из документа, который был внесен на рассмотрение в конгресс, имеющиеся данные говорят том, что двигатели северокорейских ракет связаны с ракетным заводом в украинском Днепре.

    Сейчас там расположено госпредприятие «Южмаш», которое занимается производством ракетно-космической техники. При этом последние десять лет завод терпит финансовые трудности.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #порошенко #трамп #кндр #пушков #ракеты
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