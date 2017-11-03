Порошенко пообещал Трампу помощь с КНДР: в России предостерегли Киев от нового «котла»

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Москва, 3 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещания украинского президента Петра Порошенко помочь лидеру США Дональду Трампу решить проблему с КНДР, заметив, что, несмотря на это заявление, ракетные войска Порошенко до сих пор держит под Киевом.

«Недавно Порошенко обещал Трампу помощь в решении проблемы КНДР. Странно, что его ракетные войска все еще под Киевом, а не на 38-й параллели», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Недавно Порошенко обещал Трампу помощь в решении проблемы КНДР. Странно, что его ракетные войска все еще под Киевом, а не на 38-й параллели. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 3, 2017

В ответ пользователи с сарказмом предположили, что проблему Киев уже начала решать, «поставляя двигатели к корейским ракетам».

обещание выполнялось, Украина же решала проблему КНДР, двигатели поставляла к корейским ракетам........ — Александрович (@YNTUDAR) November 3, 2017

«Типа, запчасти к ракетам будет ограничивать поставки», — заметил еще один участник обсуждения. По мнению другого комментатора, Порошенко «просто не знает, куда деть забродившие территориальные батальоны».

Просто Главком не знает куда деть забродившие тербаты — ФигураW (@LaPineda14) November 3, 2017

Нашлись и те, кто с уверенностью заявил, что помощь Порошенко может оказать только в одном случае: «Для попадания в какой-нибудь Хымхынский котел». В России предостерегли Украину от попадания в новый «котел». «В плане попадания в котлы — украинцы точно первые на планете», — пошутил @rubinkrsk

Порошенко может только помочь попасть в какой-нибудь Хымхынский котел. В плане попадания в котлы - украинцы точно первые на планете. — V Nekrasov (@rubinkrsk) November 3, 2017

Ранее ФАН сообщало о намерениях США проверить причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР.

1 ноября конгрессмены США потребовали от директора американской Национальной разведки Дэна Коутса и главы Госдепа Рекса Тиллерсона выяснить, где Пхеньян закупает запчасти для своих баллистических ракет.

Как следует из документа, который был внесен на рассмотрение в конгресс, имеющиеся данные говорят том, что двигатели северокорейских ракет связаны с ракетным заводом в украинском Днепре.

Сейчас там расположено госпредприятие «Южмаш», которое занимается производством ракетно-космической техники. При этом последние десять лет завод терпит финансовые трудности.