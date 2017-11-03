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Политика
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Курганца, зверски избившего и искусавшего женщину, отпустили на свободу до суда
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    Курганца, зверски избившего и искусавшего женщину, отпустили на свободу до суда

    17:45  3 Ноября 2017
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    Курганца, зверски избившего и искусавшего женщину, отпустили на свободу до суда

    Курган, 3 ноября. 45-летнего курганца, который напал на женщину, избил ее и прокусил нос и уши, оставили на свободе «до суда». Местоположение мужчины известно, он находится в одном из медучреждений города, сообщили правоохранительные органы.

    Женщина с кусаными ранами по всему телу, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом ребра, откушенными ушами и прокушенным носом экстренно поступила в Курганскую больницу №1 накануне, пишет URA.RU.

    Такие травмы она получила после того, как пришла в гости к мужчине, с которым познакомилась в социальных сетях. Мужчина проживал в комнате в общежитии. На гостью он напал неожиданно и хотел, чтобы от боли она потеряла сознание, других целей у него не было, рассказали изданию родственники потерпевшей.

    Курганца, зверски избившего и искусавшего женщину, отпустили на свободу до суда

    По их словам, пытка продолжалась около четырех часов. Несмотря на крики, соседи долго не вызывали полицию: в общежитии к такой неблагополучной обстановке привыкли. Прибывшие сотрудники отправили женщину в больницу, нападавшего задержали. Однако позже правоохранительные органы решили отпустить мужчину на свободу «до суда». 

    Против мужчины возбуждено уголовное дело. Потерпевшую из больницы выписали, ей назначили медицинскую экспертизу, на основе которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Курган.

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #курган
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