Видеодайджест новостей, вечер 3 ноября 2017 года

По словам очевидцев, в некоторых случаях шанс купить последний «айфон» оценивают выше, чем сам гаджет. Кстати, цена новинки от Apple составляет от 80 тысяч рублей.

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на саммите АТЭС

Дональд Трамп Владимиром Путиным на саммите АТЭС. Как сообщает Fox News, в первую очередь Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы Сирии, Украины и КНДР. Президент США рассчитывает встретиться с российским лидеромна саммите АТЭС. Как сообщает Fox News, в первую очередь Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы Сирии, Украины и КНДР.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это очень важно», — сказал Трамп.

Саммит АТЭС пройдет во Вьетнаме с 6 по 11 ноября.