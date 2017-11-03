Видеодайджест новостей, вечер 3 ноября 2017 года

В России стартовали продажи Iphone X
В Российской Федерации стартовали
продажи Iphone X. Еще за несколько дней до официального старта продаж россияне начали выстраиваться в очереди перед магазинами. Особо предприимчивые даже продают свои места.
По словам очевидцев, в некоторых случаях шанс купить последний «айфон» оценивают выше, чем сам гаджет. Кстати, цена новинки от Apple составляет от 80 тысяч рублей.
Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на саммите АТЭС
Президент США Дональд Трамп рассчитывает
встретиться с российским лидером Владимиром Путиным
на саммите АТЭС. Как сообщает Fox News, в первую очередь Трамп хочет обсудить с Путиным вопросы Сирии, Украины и КНДР.
«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это очень важно», — сказал Трамп.
Саммит АТЭС пройдет во Вьетнаме с 6 по 11 ноября.
САА полностью восстановила контроль над Дейр-эз-Зором
Правительственная армия САР полностью восстановила
контроль над сирийским городом Дейр-эз-Зор. Он был последним крупным оплотом боевиков в Сирии. Поэтому, вероятнее всего, террористы «Исламского государства»1
(запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) предпримут попытки отбить город. Так считает член Общественной палаты РФ Алексей Гришин
. По его мнению, ключевую роль в успехах правительственных войск сыграли Воздушно-космические силы России.
«Роль ВКС РФ здесь решающая. И так считаю не только я: практически все военные эксперты сходятся во мнении, что без российских ВКС такое успешное наступление сирийской армии было бы в целом невозможно», — сказал Гришин в интервью ФАН.
Сотни сторонников независимости Каталонии вышли на улицы Барселоны
Люди требовали
освободить бывших членов каталонского правительства. Накануне испанский суд принял решение об аресте восьми бывших министров кабинета министров Каталонии. Протестующие блокировали центр Барселоны.
Объектами их критики стали мадридские политики, отказавшие Каталонии в независимости. Под раздачу попал и бывший глава региона Карлес Пучдемон. Напомним, несколько дней назад с целью избежать вероятного ареста он скрылся. Сейчас Пучдемон находится в Бельгии.
1 Организация запрещена на территории РФ.