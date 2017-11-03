Трамп заявил, что террористы заплатят большую цену за атаку в Нью-Йорке

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Москва, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что террористы ИГ1 («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заплатят большую цену за теракт в Нью-Йорке, который унес жизни восьми человек.

«ИГ заявило, что больное животное, которое убило и тяжело ранило прекрасных людей в Вест-Сайде, было их солдатом. Поэтому наши военные в последние два дня усилили удары по ИГ. Они заплатят большую цену за любую атаку на нас», — написал Трамп в Twitter.

...Based on that, the Military has hit ISIS "much harder" over the last two days. They will pay a big price for every attack on us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2017

Ранее сообщалось, что запрещенная в России группировка ИГ взяла на себя ответственность за террористическую атаку в Нью-Йорке.

Напомним, в результате атаки террориста в центре Нью-Йорка погибли восемь человек, еще одиннадцать — получили ранения. Президент Дональд Трамп заявил, что обвиняемый в совершении теракта Сайфулло Саипов должен быть приговорен к смертной казни.

1 Организация запрещена на территории РФ.