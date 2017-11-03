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Трамп заявил, что террористы заплатят большую цену за атаку в Нью-Йорке
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    Трамп заявил, что террористы заплатят большую цену за атаку в Нью-Йорке

    17:58  3 Ноября 2017  /обновлено: 18:30  03 Ноября 2017
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    Трамп заявил, что террористы заплатят большую цену за атаку в Нью-Йорке

    Москва, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что террористы ИГ1 («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ) заплатят большую цену за теракт в Нью-Йорке, который унес жизни восьми человек.

    «ИГ заявило, что больное животное, которое убило и тяжело ранило прекрасных людей в Вест-Сайде, было их солдатом. Поэтому наши военные в последние два дня усилили удары по ИГ. Они заплатят большую цену за любую атаку на нас», — написал Трамп в Twitter.

    Ранее сообщалось, что запрещенная в России группировка ИГ взяла на себя ответственность за террористическую атаку в Нью-Йорке.

    Напомним, в результате атаки террориста в центре Нью-Йорка погибли восемь человек, еще одиннадцать — получили ранения. Президент Дональд Трамп заявил, что обвиняемый в совершении теракта Сайфулло Саипов должен быть приговорен к смертной казни.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #сша #трамп #теракт #нью-йорк
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