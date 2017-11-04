Сирия итоги недели 29 октября – 4 ноября: освобождение Дейр-эз-Зора, наступление на Абу-Кемаль

Освобождение Дейр-эз-Зора Сирийская армия продолжила операцию по освобождению Дейр-эз-Зора от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство». После взятия элитными спецподразделениями САА района Ас-Сина и острова Сакр, взаимные перестрелки между правительственными войсками и радикальными исламистами отмечались в кварталах Рашидия и Хувейка. В ходе боев 30 октября правительственные силы заняли окраины районов Аль-Хамидия и Аль-Джубейла, а 31 октября пало сопротивление ИГИЛ1 в районах Старого аэропорта и Аль-Канамат. Кроме того, сирийские войска укрепили свои позиции на острове Сакр: как передавал информационный портал Al Masdаr News, остров станет новой военной базой, откуда будут координироваться действия армии на востоке страны. 2 и 3 ноября боевики ИГИЛ потеряли районы Аль-Джубейла и Аль-Хамидия. Таким образом, сирийская армия смогла установить полный контроль над Дейр эз-Зором, который оставался частично в руках террористов на протяжении трех лет.

Бои в провинции Хама Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает боевые действия на северо-востоке провинции Хама, наступая на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Как сообщают официальные источники, сирийская армия совместно с отрядами Сил национальной обороны Сирии, дивизией «Щит Каламуна» и под прикрытием российской авиации освободили населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина. Более 30 радикалов погибли на поле боя. Военные источники сообщают, что первостепенной целью вооруженных сил Сирии на данном направлении является установление контроля над городом Рахаджан – цитаделью исламистов «Ан-Нусры». Следующей задачей союзных сил станет освобождение военной базы Абу-Духур.

Контратака на Т-2 29 и 30 октября боевики «Исламского государства»1 предпринимали массированные контратаки в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщают источники в Twitter, в воскресенье на юге провинции началась сильная песчаная буря. Под прикрытием стихии боевики ИГИЛ попытались отбить у сирийских войск, отрядов Хезболлы и афганского шиитского подразделения «Лива Фатимиюн» насосную станцию Т-2, которую террористы потеряли на прошлой неделе. Благодаря поддержке российских военных самолетов атака была отбита.

ИГ1 атакует Аль-Омар 30 октября боевики ИГИЛ предприняли еще одну контратаку – на позиции курдских отрядов «Демократических сил Сирии». Как сообщается, удар был нанесен вблизи комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар. Согласно информации Al Masdаr News, как минимум шесть солдат SDF были убиты в ходе столкновений, под контроль ИГИЛовцев вновь перешли несколько стратегических позиций в районе Аль-Омара. Сами нефтегазовые месторождения пока остаются в руках курдов.

Наступление на Абу-Кемаль Российские Вооруженные силы продолжают вести огонь на уничтожение террористов «Исламского государства». 31 октября российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила залповый пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщило Министерство обороны РФ, в результате удара были уничтожены пункты управления, склад вооружения боевиков ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль, а также укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое скопление боевиков. Кроме того, наступление сирийских войск на Абу-Кемаль поддерживает российская дальняя авиация. Как сообщили в Минобороны РФ, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелёт над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль. Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с боеприпасами и вооружением. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Удар ВВС Израиля Израильские вооруженные силы продолжают устраивать акты агрессии против сирийской армии. В ночь на 2 ноября самолеты ВВС Израиля нанесли удар по объектам на территории Сирии. Как сообщают источники в Twitter, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана по оружейному заводу в городе Хассия к югу от Хомса. В ответ системы сирийской ПВО открыли огонь по израильским истребителям. Военное командование Израиля данный инцидент не комментирует.

Отставка Барзани В соседнем Ираке в результате начавшейся вражды между Багдадом и курдами прошли серьезные кадровые перестановки. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что покинет свой пост и далее не будет предпринимать попыток переизбираться. Отметим, что Барзани подвергся сильной критике после проведения референдума о создании независимого курдского государства, а также за последующие территориальные потери. Потеря провинции Киркук, богатой запасами нефти и газа, вызвала широкие протесты среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.