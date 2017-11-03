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Стало известно, в каких странах курсы русского языка пользуются наибольшей популярностью
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    Стало известно, в каких странах курсы русского языка пользуются наибольшей популярностью

    17:57  3 Ноября 2017
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    Стало известно, в каких странах курсы русского языка пользуются наибольшей популярностью

    Москва, 3 ноября. Самой высокой популярностью в 2016 году пользовались курсы русского языка на базе миссий Россотрудничества в Европе. В тройке лидеров находится Франция, Австрия и Венгрия, сообщили в ведомстве. 

    Свыше 1300 человек прошли курсы русского языка во Франции, на втором месте — Австрия (809 человек), замыкает тройку Венгрия, здесь русский язык изучали 768 человек. Интерес к государственному языку РФ среди европейских стран проявили и в ФРГ. По данным Россотрудничества, порядка двух сотен человек посещали курсы в США, ряде стран Латинской Америки.

    Высоким спросом пользовался русский в Индии — здесь на курсы ходили почти 1200 человек и в Египте (1029 человек). Согласно данным Россотрудничества, за первые шесть месяцев текущего года, языковые курсы посетили 8,6 тысяч иностранцев. Главным критерием в изучении языка является заинтересованность в экономике и гуманитарных связях с РФ, пишет RT

    Стало известно, в каких странах курсы русского языка пользуются наибольшей популярностью

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #франция #фрг
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