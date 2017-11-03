Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

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Москва, 3 ноября. Минобороны России сообщило о массированном ударе ВМФ РФ и военной авиации по боевикам «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор.

Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков сообщил, что в пятницу группа из шести дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ, а также дизель-электрическая подлодка «Колпино» нанесли комплексный удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на востоке Сирии.

Целью ракетно-бомбовой атаки стали склады с вооружением, опорные пункты и укрытия бронетехники игиловцев. В МО РФ подчеркнули, что бомбовый удар ВКС РФ и пуски крылатых ракет «Калибр» позволили правительственным войскам Сирии начать активную фазу наступления на город Абу-Кемаль, который остается последним крупным оплотом «Халифата» в восточной части САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.