Власти ДНР ответили на заявление Порошенко о возвращении ракетных войск

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Москва, 3 ноября. Полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова Порошенко заставляют ДНР задуматься о безопасности своих границ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны оставаться готовыми вернуться на линию разграничения в Донбассе.

Комментируя слова Порошенко, Пушилин подчеркнул, что Киев саботирует Минские соглашения и имитирует их выполнение на встречах контактной группы. Западные кураторы Украины, к примеру, Курт Волкер, заявляют, что ДНР и ЛНР не должны участвовать в переговорном процессе о вводе контингента ООН, что противоречит самой сути переговоров.

Сейчас к этому добавилась воинственная риторика со стороны Порошенко, пишет RT, все эти предпосылки вынуждают власти ДНР И ЛНР задуматься о безопасности своих границ.