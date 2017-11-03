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Около места убийства соратника Порошенко найден труп возможного свидетеля
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    Около места убийства соратника Порошенко найден труп возможного свидетеля

    17:28  3 Ноября 2017
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    Около места убийства соратника Порошенко найден труп возможного свидетеля

    Киев, 3 ноября. В Луганской области убит глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Северодонецком горсовете Сергей Самарский. По данным украинских СМИ неподалеку от места убийства Самарского обнаружен труп еще одного мужчины.

    Украинская полиция возбудила уголовное дело по данному факту. По данным следствия, мужчина перед смертью мог стать случайным свидетелем убийства Самарского. Кроме того, полиция не исключает, что погибший прибежал на крики политика о помощи.

    Тело Самарского было обнаружено около его дома. Медики диагностировали насильственную смерть — у депутата была проломлена голова. Жертву несколько раз ударили тупым предметом сзади. Стоит отметить, что минувшим вечером Самарский вышел из здания исполкома, позвонил жене и сообщил, что вскоре придет домой. Однако дома он так и не появился.

    Автор: Алексей Громов
    #порошенко #убийство #северодонецк #блок петра порошенко #свидетель
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