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Москва, 3 ноября. В общей сложности Россия за трое суток нанесла 27 ударов по боевикам в восточной части Сирийской арабской республики, сообщает военное ведомство РФ.

В министерстве обороны России сообщают, что за последние трое суток ВКС РФ и Военно-морской флот усилили давление на боевиков в восточных регионах Сирии. Отмечается, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли 18 авиаударов по позициям террористов. Подводные лодки ВМФ РФ произвели девять пусков крылатых ракет «Калибр».

Российские военнослужащие поддерживают наступление Сирийской арабской армии, которая в данный момент приближается к населенному пункту Абу-Кемаль, являющийся последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.