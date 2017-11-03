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Россия за трое суток нанесла 18 авиаударов и 9 ракетных ударов по боевикам в Сирии — Минобороны
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    Россия за трое суток нанесла 18 авиаударов и 9 ракетных ударов по боевикам в Сирии — Минобороны

    17:16  3 Ноября 2017  /обновлено: 17:30  03 Ноября 2017
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    Россия за трое суток нанесла 18 авиаударов и 9 ракетных ударов по боевикам в Сирии — Минобороны

    Москва, 3 ноября. В общей сложности Россия за трое суток нанесла 27 ударов по боевикам в восточной части Сирийской арабской республики, сообщает военное ведомство РФ.

    В министерстве обороны России сообщают, что за последние трое суток ВКС РФ и Военно-морской флот усилили давление на боевиков в восточных регионах Сирии. Отмечается, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли 18 авиаударов по позициям террористов. Подводные лодки ВМФ РФ произвели девять пусков крылатых ракет «Калибр».

    Российские военнослужащие поддерживают наступление Сирийской арабской армии, которая в данный момент приближается к населенному пункту Абу-Кемаль, являющийся последним крупным оплотом террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор.

    Россия за трое суток нанесла 18 авиаударов и 9 ракетных ударов по боевикам в Сирии — Минобороны

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #вмф рф #калибр #абу-кемаль
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