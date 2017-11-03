Российские Ту-22МС и подлодка «Колпино» ударили по террористам ИГ в Сирии

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Москва, 3 ноября. Минобороны РФ сообщило о массированном ударе ВКС РФ и подлодки «Колпино» по позициям ИГ в Сирии.

«Шесть российских бомбардировщиков Ту-22МС и подлодка «Колпино» нанесли массированный удар по боевикам ИГ в Сирии», — подчеркнули в военном министерстве.

В Минобороны также подчеркнули, что российский удар ракетами «Калибр» позволил правительственным войскам Дамаска начать наступление против последнего плацдарма ИГ на востоке арабской страны.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.