Российские Ту-22МС и подлодка «Колпино» ударили по террористам ИГ в Сирии
В Избранное
Москва, 3 ноября. Минобороны РФ сообщило о массированном ударе ВКС РФ и подлодки «Колпино» по позициям ИГ в Сирии.
«Шесть российских бомбардировщиков Ту-22МС и подлодка «Колпино» нанесли массированный удар по боевикам ИГ в Сирии», — подчеркнули в военном министерстве.
В Минобороны также подчеркнули, что российский удар ракетами «Калибр» позволил правительственным войскам Дамаска начать наступление против последнего плацдарма ИГ на востоке арабской страны.
Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
1 Организация запрещена на территории РФ.