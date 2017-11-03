МИД РФ считает незаконченным расследование о химатаки в Хан-Шейхуне

В Избранное

Москва, 3 ноября. Российские власти считают незавершенным расследование химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Таким образом, дипломат прокомментировал внесение в Совбез ООН российской резолюции по мандату Совместного механизма по расследованию (СМР) возможных случаев применения химоружия в Сирии.

«Мы не можем, исходя из последнего доклада СМР, считать расследование инцидента в Хан-Шейхуне завершенным. Нужно, чтобы СМР посетил место происшествия для проведения всех следственных действий», — отметил Ульянов.

Политик призвал специалистов СМР взять пробы на авиабазе «Шайрат», откуда якобы вылетел самолет с бомбой, начиненной зарином.

Напомним, что ранее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором обвинила сирийские власти в применении отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. Официальный Дамаск опроверг все выдвинутые против него обвинения, а в России доклад назвали непрофессиональным.