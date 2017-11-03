Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Власти ДНР ответили на заявление Порошенко о возвращении ракетных войск
Политика
МИД РФ считает незаконченным расследование о химатаки в Хан-Шейхуне
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ считает незаконченным расследование о химатаки в Хан-Шейхуне

    17:16  3 Ноября 2017  /обновлено: 17:30  03 Ноября 2017
    30

    МИД РФ считает незаконченным расследование о химатаки в Хан-Шейхуне

    Москва, 3 ноября. Российские власти считают незавершенным расследование химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

    Таким образом, дипломат прокомментировал внесение в Совбез ООН российской резолюции по мандату Совместного механизма по расследованию (СМР) возможных случаев применения химоружия в Сирии.

    МИД РФ считает незаконченным расследование о химатаки в Хан-Шейхуне

     «Мы не можем, исходя из последнего доклада СМР, считать расследование инцидента в Хан-Шейхуне завершенным. Нужно, чтобы СМР посетил место происшествия для проведения всех следственных действий», — отметил Ульянов.

    Политик призвал специалистов СМР взять пробы на авиабазе «Шайрат», откуда якобы вылетел самолет с бомбой, начиненной зарином.

    Напомним, что ранее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором обвинила сирийские власти в применении отравляющих веществ в Хан-Шейхуне. Официальный Дамаск опроверг все выдвинутые против него обвинения, а в России доклад назвали непрофессиональным.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #расследование #мид рф #химатака #хан-шейхун
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        17:25   3 Ноября 2017
        60
        Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области телевидения и радиовещания

        Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области телевидения и радиовещания

        16:25   3 Ноября 2017
        429
        Басурин отреагировал на призыв Порошенко вернуть ракетные войска в Донбасс

        Басурин отреагировал на призыв Порошенко вернуть ракетные войска в Донбасс

        16:10   3 Ноября 2017
        2983
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        918