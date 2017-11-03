Медвежонок вышел к гостинице в Ханты-Мансийске

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Ханты-Мансийск, 3 ноября. Медвежонок появился возле гостиницы «Миснэ» в Ханты-Мансийске утром в пятницу. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Зверь вышел к гостиничному комплексу около девяти утра. По словам представителей гостиницы, медвежонка увидел один из сотрудников «Миснэ». Медведицы поблизости мужчина не заметил, но бегом вернулся и поделился увиденным с коллегами, пишет URA.RU.

Узнав о том, что на их территорию попал медвежонок, работники комплекса сразу же направили заявление в местный департамент природоохраны. Однако приехавшие на место специалисты медвежонка уже не нашли, сообщил изданию глава управления по использованию объектов животного мира Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Николай Колегов.

В сообщениях в социальных сетях жителей Ханты-Мансийска, тем не менее, просят быть осторожнее и в ближайшее время не посещать район гостиничного комплекса.

Напомним, в начале недели на Камчатке к жилым домам вышел медведь. Хищника застрелили.