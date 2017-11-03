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Лжеветеран собирал деньги на «лечение» в Петербурге
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    Лжеветеран собирал деньги на «лечение» в Петербурге

    17:20  3 Ноября 2017
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    Лжеветеран собирал деньги на «лечение» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 ноября. Житель Петроградского района Петербурга притворялся тяжело больным человеком и собирал деньги на лечение. Теперь он предстанет перед судом по делу о мошенничестве.

    Сообщается, что петербуржец зарегистрировался на одном из интернет-сайтов, где поведал историю о том, что он якобы принимал участие в боевых действиях, а теперь неизлечимо болен. Мужчина обратился за помощью ко всем неравнодушным, не забыв указать банковские реквизиты для перевода денег.

    Пятеро петербуржцев поверили в легенду афериста и перевели ему 30 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская Правда в Петербурге». После этого обвиняемый объявил, что отправляется лечиться за границу.

    Некоторые пользователи сайта усомнились в истории мужчины и добились встречи с ним. 

    Мужчина вынужден был признаться в мошенничестве и рассказал, что пошел на обман, чтобы покрыть долги по кредитам. В свое время он крупно проигрался на бирже. 

    Автор: Федор Веснин
    #петербург #биржа #обман
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