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Испания отменила законы, послужившие основанием для каталонского референдума
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    Испания отменила законы, послужившие основанием для каталонского референдума

    17:07  3 Ноября 2017
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    Испания отменила законы, послужившие основанием для каталонского референдума

    Мадрид, 3 ноября. Конституционный суд Испании аннулировал документы, на основе которых был проведен референдум в Каталонии. Все принятые властями автономного сообщества законы были признаны противоречащими основному закону страны.

    Кроме того, КС отказал уже отправленным в отставку каталонским властям по иску о голосовании в сенате Испании по применению 155-й статьи конституции. Как уточняет РИА Новости, это решение позволило испанскому правительству ввести прямое правление Мадрида в Каталонии.

    Напомним, накануне суд Испании арестовал под стражу восемь бывших членов правительства Каталонии.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #каталония #испания #кс #референдум о независимости
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