«Джобс — бог»: ученые назвали продукцию Apple новой религией

В Избранное

Москва, 3 ноября. Мысли о продукции американской компании Apple задействуют те же области человеческого мозга, которые реагируют и на религиозные образы. Такой вывод сделали нейробиологи на фоне старта продаж нового смартфона iPhone Х.

Как говорится в статье на сайте World Religion News, ученые просканировали мозг поклонника «яблочной» продукции, который, по его словам, думает о гаджетах 24 часа в сутки. По результатам исследования выяснилось, что крупный технический бренд воздействует на районы мозга, которые предназначены для обработки религиозной информации.

По словам антропологов, фирменные магазины компании имеют много общего с церквями: сакральный логотип, почти ангельское освещение, а также строгость.

Основатель компании Стив Джобс выступает в новой «вере» в роли божества, которое своими речами вдохновляет еще не определившихся покупателей присоединиться к числу пользователей Apple. В роли «святыни», которой можно поклониться, выступает какая-нибудь новая продукция компании. Таким образом, специалисты сделали вывод, что продукция Apple стала для людей «новой религией».

Продажи iPhone X стартовали в пятницу в России и по всему миру. Магазины Москвы открыли двери для желающих приобрести новинку в 8 утра. При этом к 10 утра смартфоны были полностью раскуплены во многих магазинах столицы.